Webuild con lo scalatore Conte sulla vetta Broad Peak | raccolta fondi per struttura in Etiopia

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - La bandiera di Webuild sventola sulle cime del Broad Peak, uno dei 12 giganti della terra, le montagne che superano gli 8 mila metri di altezza. A portarla a 8.047 metri sul livello del mare, a pochi passi dalla vetta di uno dei massicci della catena del Karakorum, sul confine tra Cina e Pakistan, è stato Mattia Conte, uno scalatore non professionista che ha realizzato l'impresa senza l'ausilio di bombole d'ossigeno. Lo annuncia una nota, nella quale si ricorda come la sfida sia stata promossa dal gruppo "con l'obiettivo di donare fondi a una struttura di accoglienza per l'infanzia ad Addis Abeba in Etiopia" ( FOTOGALLERY ). L'incontro tra Webuild e Mattia Conte, si legge, ...

