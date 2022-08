Wanda Nara, le colf organizzano una marcia contro la famiglia Icardi. Un’ex domestica denuncia maltrattamenti e stipendi mai pagati (Di giovedì 18 agosto 2022) Wanda Nara è di nuovo al centro della bufera in Argentina. L’ex domestica della famiglia Icardi ha denunciato i suoi ex datori di lavoro per sfruttamento. Carmen Cisnero ha parlato di maltrattamenti, stipendi mai arrivati e schiavismo. La donna è improvvisamente diventa la protagonista della tv sudamericana e le sue dichiarazioni hanno spinto anche altre colf e domestiche a protestare contro Nara. “Stiamo organizzando una marcia contro la Nara, stiamo cercando altri sostenitori. Bisogna difendere la nostra professione”, ha dichiarato a Mitre Live Daiana Carolina González, leader dell’associazione pro collaboratori domestici, che si è schierata dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022)è di nuovo al centro della bufera in Argentina. L’exdellahato i suoi ex datori di lavoro per sfruttamento. Carmen Cisnero ha parlato dimai arrivati e schiavismo. La donna è improvvisamente diventa la protagonista della tv sudamericana e le sue dichiarazioni hanno spinto anche altree domestiche a protestare. “Stiamo organizzando unala, stiamo cercando altri sostenitori. Bisogna difendere la nostra professione”, ha dichiarato a Mitre Live Daiana Carolina González, leader dell’associazione pro collaboratori domestici, che si è schierata dalla ...

