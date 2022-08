Vuelta a España 2022: percorso, montagne, favoriti, stellette delle 21 tappe (Di giovedì 18 agosto 2022) Prenderà il via domani la Vuelta a España 2022; si parte da Utrecht, nei Paesi Bassi, per le prime tre frazioni prima di ritornare nella penisola iberica. Sarà una lunga lotta per poter indossare la maglia amarillo il prossimo 11 settembre a Madrid, che vedrà protagonisti molti grandi nomi del ciclismo internazionale. Ci sarà ad esempio Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo-Visma ha sciolto le riserve qualche giorno fa ed ha annunciato la sua presenza al via della Vuelta per andare a caccia di uno storico poker. Seppur senza Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, la concorrenza sarà spietata, anche alla luce delle sue condizioni fisiche ancor precarie dopo la caduta al Tour. Si potrebbe assistere nuovamente ad una sfida tra Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) dopo quanto ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Prenderà il via domani la; si parte da Utrecht, nei Paesi Bassi, per le prime tre frazioni prima di ritornare nella penisola iberica. Sarà una lunga lotta per poter indossare la maglia amarillo il prossimo 11 settembre a Madrid, che vedrà protagonisti molti grandi nomi del ciclismo internazionale. Ci sarà ad esempio Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo-Visma ha sciolto le riserve qualche giorno fa ed ha annunciato la sua presenza al via dellaper andare a caccia di uno storico poker. Seppur senza Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, la concorrenza sarà spietata, anche alla lucesue condizioni fisiche ancor precarie dopo la caduta al Tour. Si potrebbe assistere nuovamente ad una sfida tra Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) e Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers) dopo quanto ...

