Vuelta 2022, tredicesima tappa Ronda-Montilla: percorso e altimetria

Il percorso e l'altimetria della tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, da Ronda a Montilla dopo 168,4 chilometri. Una frazione sulla carta adatta ai velocisti, senza GPM ufficiali e con alcuni tratti vallonati che non dovrebbero creare problemi alle ruote veloci del gruppo, sicuramente decise a giocarsi una delle poche occasioni per arrivare in volata. Unica insidia gli ultimi chilometri con una leggerissima pendenza al 2-3%, che potrebbe complicare i piani di alcuni velocisti.

