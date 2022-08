Vuelta 2022, tredicesima tappa Ronda-Montilla: data, orari, diretta tv e streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) Venerdì 2 settembre è il giorno della tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, che prosegue con la Ronda-Montilla di 168,4 chilometri. Alla vigilia di un altro weekend molto impegnativo in salita, la corsa spagnola propone una frazione sulla carta agevole e favorevole ai velocisti che sapranno controllare la probabile fuga di giornata. Il finale presenta leggere pendenze, che potrebbero rendere l’arrivo più complicato per gli sprinter meno resistenti. Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero di Ronda intorno alle 13:35, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo a Montilla è stato programmato tra le ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Venerdì 2 settembre è il giorno delladelladi Spagna, che prosegue con ladi 168,4 chilometri. Alla vigilia di un altro weekend molto impegnativo in salita, la corsa spagnola propone una frazione sulla carta agevole e favorevole ai velocisti che sapranno controllare la probabile fuga di giornata. Il finale presenta leggere pendenze, che potrebbero rendere l’arrivo più complicato per gli sprinter meno resistenti., CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero diintorno alle 13:35, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo aè stato programmato tra le ...

SpazioCiclismo : La Arkéa-Samsic partirà con sette uomini a #LaVuelta22 dopo il forfait di Nairo Quintana in seguito alla sua positi… - SpazioCiclismo : La Movistar rivela una nuova maglia omaggio al suo campione più rappresentativo #GraciasBala - bicitv : #Vuelta2022 numeri e info sulla 77° edizione della corsa spagnola @lavuelta - SpazioCiclismo : Gli orari giorno per giorno per seguire in diretta TV la Vuelta a España #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire tutti gli aspetti più importanti del regolamento de #LaVuelta22 -