Vuelta 2022, quattordicesima tappa Montoro-Sierra de La Pandera: percorso e altimetria (Di giovedì 18 agosto 2022) La quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, da Montoro a Sierra de La Pandera dopo 160,3 chilometri che promettono spettacolo in salita. Dopo una prima parte pianeggiante e il GPM di terza categoria del Puerto de Siete Pilillas, la corsa entrerà nel vivo negli ultimi 25 chilometri che presentano due salite in rapida successione. Prima il gruppo dovrà affrontare il Puerto de los Villares (10,4 km al 5,5% medio) e poi dopo 3-4 chilometri di falsopiano l’ultima ascesa verso Sierra de La Pandera, che misura 8,4 km alla media del 7,8% e punte del 15% in vari tratti. A rendere ancora più impegnativo l’arrivo ci sarà la carreggiata ristretta e un asfalto piuttosto ruvido. DATA, ORARIO E TV quattordicesima ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Ladelladi Spagna, dade Ladopo 160,3 chilometri che promettono spettacolo in salita. Dopo una prima parte pianeggiante e il GPM di terza categoria del Puerto de Siete Pilillas, la corsa entrerà nel vivo negli ultimi 25 chilometri che presentano due salite in rapida successione. Prima il gruppo dovrà affrontare il Puerto de los Villares (10,4 km al 5,5% medio) e poi dopo 3-4 chilometri di falsopiano l’ultima ascesa versode La, che misura 8,4 km alla media del 7,8% e punte del 15% in vari tratti. A rendere ancora più impegnativo l’arrivo ci sarà la carreggiata ristretta e un asfalto piuttosto ruvido. DATA, ORARIO E TV...

