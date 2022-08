Vuelta 2022 | nona tappa Villaviciosa-Les Praeres Nava | percorso e altimetria

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ladi Spagnaprosegue con la, che chiude la prima settimana con la-Lesdi 171,4 chilometri. Una frazione impegnativa, con cinque GPM e arrivo in salita su pendenze davvero molto impegnative per un finale esplosivo che vedrà protagonisti i big della classifica generale. Dopo l’Alto del Torno, il gruppo affronterà il Mirador del Fito (9 km al 6% medio e punte del 10%) dalla cui vetta però mancheranno ancora quasi 80 km. Nel finale il GPM di La Campa offrirà i secondi di abbuono ma il vero spettacolo è atteso sulla salita conclusiva verso Les: 3900 metri alla media del 12,9% ma con punte “da ribaltamento” al 24%.: CALENDARIO TAPPE ...

Quando vincere non basta più, per entrare nella storia bisogna fare un passo avanti. Il ciclismo è uno sport che sa guardare al futuro e lo fa tenendo sempre aperti gli occhi sul suo grande passato: ...Primoz Roglic, tre volte vincitore dellaCiclismo, Vuelta 2022: gli orari dell'ottava tappa da La Pola Llaviana a Collau Fancuaya. Come vedere la corsa in diretta tv e streaming ...Ciclismo, Vuelta 2022: il programma e gli orari della settima tappa Camargo-Cistierna, come vedere la corsa in diretta tv e streaming ...