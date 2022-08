Vuelta 2022, dodicesima tappa Salobrena-Penas Blancas: percorso e altimetria (Di giovedì 18 agosto 2022) L’altimetria e il percorso della dodicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, la Salobrena-Penas Blancas di 192,7 chilometri. Un unica salita in programma in questa frazione che attraversa la regione di Malaga, ma sicuramente dura e selettiva: la tappa infatti si concluderà in vetta alla salita di Penas Blancas, che i corridori imboccheranno dall’abitato di Estepona. Un’ascesa di 19 chilometri, con una pendenza media intorno al 7% ma diverse punte del 14%. Un arrivo che sicuramente potrà essere teatro di nuovi attacchi tra i pretendenti alla classifica generale. Vuelta 2022: CALENDARIO TAPPE COMPLETO L’altimetria della ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) L’e ildelladelladi Spagna, ladi 192,7 chilometri. Un unica salita in programma in questa frazione che attraversa la regione di Malaga, ma sicuramente dura e selettiva: lainfatti si concluderà in vetta alla salita di, che i corridori imboccheranno dall’abitato di Estepona. Un’ascesa di 19 chilometri, con una pendenza media intorno al 7% ma diverse punte del 14%. Un arrivo che sicuramente potrà essere teatro di nuovi attacchi tra i pretendenti alla classifica generale.: CALENDARIO TAPPE COMPLETO L’della ...

SpazioCiclismo : La Arkéa-Samsic partirà con sette uomini a #LaVuelta22 dopo il forfait di Nairo Quintana in seguito alla sua positi… - SpazioCiclismo : La Movistar rivela una nuova maglia omaggio al suo campione più rappresentativo #GraciasBala - bicitv : #Vuelta2022 numeri e info sulla 77° edizione della corsa spagnola @lavuelta - SpazioCiclismo : Gli orari giorno per giorno per seguire in diretta TV la Vuelta a España #LaVuelta22 - SpazioCiclismo : Andiamo a scoprire tutti gli aspetti più importanti del regolamento de #LaVuelta22 -