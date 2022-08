Volley, triangolare amichevole di Cuneo: Italia sconfitta 3-0 dagli Usa (Di giovedì 18 agosto 2022) Parte con una netta sconfitta nella prima amichevole il cammino di avvicinamento ai Mondiali dell’Italia del Volley. Nel triangolare di Cuneo gli azzurri di Fefè De Giorgi sono stati sconfitti con un netto 3-0 (25-23, 25-22, 25-22) dagli Stati Uniti, recenti finalisti in Nations League. Orfana di Michieletto, la squadra azzurra questa sera si è mostrata stata molto imprecisa e sempre costretta a rincorrere i forti avversari, finendo poi per cedere il passo sempre nelle parti finali dei parziali. Sugli scudi, per gli americani, in particolar modo il solito Torey Defalco. La Nazionale azzurra scenderà di nuovo in campo nella serata di domenica contro il Giappone. CALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALI AZZURRE GIRONI E TABELLONE DEI MONDIALI IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Parte con una nettanella primail cammino di avvicinamento ai Mondiali dell’del. Neldigli azzurri di Fefè De Giorgi sono stati sconfitti con un netto 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)Stati Uniti, recenti finalisti in Nations League. Orfana di Michieletto, la squadra azzurra questa sera si è mostrata stata molto imprecisa e sempre costretta a rincorrere i forti avversari, finendo poi per cedere il passo sempre nelle parti finali dei parziali. Sugli scudi, per gli americani, in particolar modo il solito Torey Defalco. La Nazionale azzurra scenderà di nuovo in campo nella serata di domenica contro il Giappone. CALENDARIO AMICHEVOLI NAZIONALI AZZURRE GIRONI E TABELLONE DEI MONDIALI IL CALENDARIO ...

