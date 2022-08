Volley | quattro amichevoli a Cavalese in vista dei Mondiali

(Di giovedì 18 agosto 2022) Manca sempre meno all’inizio deiper le campionesse d’Europa della Nazionale femminile di pallavolo. Le ragazze di Mazzanti sono impegnate nel collegiale al Centro Pavesi di Milano, e il 24 agosto si sposteranno a(Val di Fiemme). Qui le azzurre, oltre agli allenamenti, scenderanno in campo in, presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz, messo a disposizione dall’Istituto scolastico La Rosa Bianca di. Venerdì 26 e domenica 28 agosto alle 18 l’Italia affronterà la Bulgaria (entrata a pagamento), mentre gli altri due test-match vedranno le azzurre scendere in campo contro la Francia: domenica 4 e martedì 6 settembre alle 18 (entrata a pagamento). Oltre allesi svolgeranno due allenamenti congiunti a entrata libera, con la ...

Oltre agli allenamenti nella località diventata nel corso degli anni la "casa" del volley azzurro sono in programma quattro amichevoli presso il Palazzetto dello Sport Árpàd Weisz, messo a disposizione dall'Istituto scolastico La Rosa Bianca di Cavalese. Prosegue la marcia d'avvicinamento al Campionato del Mondo per le campionesse d'Europa della Nazionale Femminile. Le ragazze di Davide Mazzanti, al momento impegnate in collegiale al Centro Pavesi di Milano.