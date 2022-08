Volley femminile, l’Italia giocherà 4 amichevoli verso i Mondiali: calendario, programma, orari, avversarie a Cavalese (Di giovedì 18 agosto 2022) l’Italia si sta preparando per essere grande protagonista ai Mondiali 2022 di Volley femminile, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le Campionesse d’Europa si trovano attualmente in collegiale al Centro Pavesi di Milano e il prossimo 24 agosto si sposteranno a Cavalese (in provincia di Trento). Le azzurre disputeranno quattro amichevoli di preparazione alla rassegna iridata proprio in Val di Fiemme, in quella che è ormai diventata la casa della pallavolo tricolore in estate. Presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz, le ragazze del CT Davide Mazzanti incontrerano prima la Bulgaria (venerdì 26 e domenica 28 agosto, sempre alle ore 18.00) e successivamente la Francia (domenica 4 e martedì 6 settembre, alle ore 18.00). Paola Egonu e compagne, ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)si sta preparando per essere grande protagonista ai2022 di, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. Le Campionesse d’Europa si trovano attualmente in collegiale al Centro Pavesi di Milano e il prossimo 24 agosto si sposteranno a(in provincia di Trento). Le azzurre disputeranno quattrodi preparazione alla rassegna iridata proprio in Val di Fiemme, in quella che è ormai diventata la casa della pallavolo tricolore in estate. Presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz, le ragazze del CT Davide Mazzanti incontrerano prima la Bulgaria (venerdì 26 e domenica 28 agosto, sempre alle ore 18.00) e successivamente la Francia (domenica 4 e martedì 6 settembre, alle ore 18.00). Paola Egonu e compagne, ...

