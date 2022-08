(Di giovedì 18 agosto 2022), artista dinoto come, èall’età di 78 anni a causa di una malattia. Originario di Carbonara, aveva raccolto l’eredità del personaggio creato nel Secondo Dopodal barlettano Michele Genovese. Con la sua orchestra, ‘U Sciaraball’, Vitino, come in tanti lo conoscevano, allietava le sagre e le feste di paese. “Con Vitino va via un pezzo di storia Carbonarese legata alle tradizioni, alle feste patronali, alle migliaia di serenate per gli sposi, alle sagre e tutte quelle occasioni dove Vitino, nella sua grande umiltà, ha portato gioia a tutti soprattutto agli anziani che tanto amava – fa sapere la pagina ‘Tradizionalmente Carbonara di Bari – Caro Vitino, da oggi ti aspettano nella più grande piazza di tutti i tempi, quella del cielo, dove tutti i ...

FQMagazineit : Vito Guerra “Piripicchio” è morto. Addio all’artista di strada che si era esibito anche per Madonna - BariLive : Bari piange “Piripicchio”. Oggi pomeriggio i funerali di Vito Guerra - AntennaSud : Carbonara di Bari piange Vito Guerra, conosciuto come ‘Piripicchio’ - ruvesi_it : MORTO VITO GUERRA ALIAS “PIRIPICCHIO”: RACCOLSE L’EREDITA’ DI MICHELE GENOVESE - 84Darion : @PaolaInv @elio_vito Peccato che sono più sveglio di voi che vivete nei sogni e fantasie da drogati. Ci sono zone c… -

Un'icona non solo di Carbonara, ma di tutta la città. Con la sua bombetta e i suoi baffi a spazzolino. Bari piange l'artista di strada, in arte Piripicchio, scomparso a 78 anni a causa di una malattia: allietava il pubblico con i suoi spettacoli in piazza, soprattutto durante le feste patronali e le sagre, accompagnato ...Bari dice addio al suo Piripicchio. Si è spento all'età di 78 anni l'artista di strada. Originario di Carbonara, aveva raccolto l'eredità del personaggio creato nel Secondo Dopoguerra dal barlettano Michele Genovese. Con la sua orchestra, 'U Sciaraball', Vitino, come in ...Combatteva contro una malattia. Allietava il pubblico con i suoi spettacoli in piazza, soprattutto durante le feste patronali e le sagre, accompagnato ...Notizie Bari. Bari saluta Vito Guerra, in arte Piripicchio. La notizia corre sui social e suscita grande commozione ...