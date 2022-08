Vista da vicino - Tutta la Fiat Nuova 500 foto per foto (Di giovedì 18 agosto 2022) Negli anni Sessanta la Fiat 500 ha avuto il compito di motorizzare l'Italia. Oggi, invece, la sua reincarnazione è nata per elettrificarla. La Nuova 500 elettrica è infatti pensata per le masse e si propone come valida alternativa alle altre piccole elettriche in commercio, ma con un un animo un po' più chic. Il design strizza l'occhio al Cinquino originale, ma la tecnologia è di prim'ordine: a disposizione dei clienti, oltre ai vari Adas, c'è un infotainment connesso facile da usare. Sulla 500 elettrica si viaggia in quattro, ma chi siede dietro non ha moltissimo spazio per testa e gambe: d'altronde il Cinquino a batteria è lungo solo tre metri e 63 centimetri. E pure il bagagliaio non è enorme: 185 litri con tutti i sedili in uso e 550 abbattendo gli schienali del divano posteriore. Tre versioni, due batterie. A listino sono presenti tre varianti ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 agosto 2022) Negli anni Sessanta la500 ha avuto il compito di motorizzare l'Italia. Oggi, invece, la sua reincarnazione è nata per elettrificarla. La500 elettrica è infatti pensata per le masse e si propone come valida alternativa alle altre piccole elettriche in commercio, ma con un un animo un po' più chic. Il design strizza l'occhio al Cinquino originale, ma la tecnologia è di prim'ordine: a disposizione dei clienti, oltre ai vari Adas, c'è un infotainment connesso facile da usare. Sulla 500 elettrica si viaggia in quattro, ma chi siede dietro non ha moltissimo spazio per testa e gambe: d'altronde il Cinquino a batteria è lungo solo tre metri e 63 centimetri. E pure il bagagliaio non è enorme: 185 litri con tutti i sedili in uso e 550 abbattendo gli schienali del divano posteriore. Tre versioni, due batterie. A listino sono presenti tre varianti ...

ilpiffero : Il mio vicino Benito e' fiero dell'abito firmato della moglie che mostra il seno in bella vista quando vanno a fest… - staancaa : l'altro giorno sono andata in nuovo negozio cinese di un paese vicino al mio e mi sono letteralmente innamorata a p… - sideofthewords : @carloemme50 Sul vino, adoro il Gewurztraminer, mi sento di suggerirle qualcosa di più socialmente vicino ad un'am… - Pasqual01350178 : @robypec75 @FerdyPalermo @FrancescoRoma78 Che la juve aveva offerto un contratto a dries , ed aveva vista alcuni te… - AnnaNegrotti : RT @vale1052007: Ricordiamoci che non c'è un solo modo di vedere le cose, proviamo a cambiare il punto di vista. Visitate il rifugio/santua… -