Virus Usutu, scoperto caso in Italia. Come evitare il contagio e i sintomi (Di giovedì 18 agosto 2022) Virus Usutu, primo contagiato in Piemonte. Il caso è stato registrato ad Asti, ed è il terzo in Italia. Il contagiato è un donatore di sangue, un uomo nato nel 1976. L'uomo è stato identificato subito perché il sangue utilizzato per le trasfusioni sono da tempo severamente controllate. Il modo più semplice per evitare i Virus Usutu è prevenire le punture di zanzara, principale vettore. Quando si è all'aperto, si possono utilizzare repellenti per insetti, senza abusarne poiché farmaci e sono sempre possibili effetti collaterali e seguendo attentamente le istruzioni sulla confezione. Le zanzare sono più attive al tramonto e all'alba: in queste ore, indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni o restare a casa. Installare le zanzariere alle finestre e alle porte ...

