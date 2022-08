Violenza sessuale su aspiranti modelle | arrestato fotografo a L’Aquila

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) –nei confronti di giovani, anche minorenni. Questa l’accusa per un quarantenne aquilanonel primo pomeriggio di venerdì scorso dagli agenti della locale Squadra Mobile. L’attività investigativa ha avuto inizio a giugno scorso, in seguito alla denuncia presentata da una ragazza che lamentava di essere stata oggetto di attenzioni particolari da parte di unprofessionista durante la realizzazione di un photobook per pubblicizzare della biancheria intima. Personale della Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, ha iniziato una delicata attività di indagine che ha portato a scoprire che il professionista in questione ...

Gli investigatori del Commissariato hanno denunciato perun uomo di 38 anni, italiano, recidivo. Si era già reso protagonista di 5 episodi di , avvenuti tra luglio e agosto, sempre ...... colpito da ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di L'Aquila, per aver posto in essere atti dinei confronti di giovani aspiranti ...