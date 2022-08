Vincenza morta dopo il parto a Napoli, lo strazio del fratello: «Ho perso la mia migliore amica» (Di giovedì 18 agosto 2022) «Monte di Dio ha perso il suo sorriso». Le parole di Gianluca Donzelli fanno rabbrividire, oltre che trattenere a stento le lacrime. Perché sua sorella Vincenza, scomparsa a 43... Leggi su ilmattino (Di giovedì 18 agosto 2022) «Monte di Dio hail suo sorriso». Le parole di Gianluca Donzelli fanno rabbrividire, oltre che trattenere a stento le lacrime. Perché sua sorella, scomparsa a 43...

