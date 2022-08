VIDEO – Vergogna al Bentegodi contro un tifoso del Napoli: “Scimmia, terrone” (Di giovedì 18 agosto 2022) Verona–Napoli sarà ricordata ancora una volta per episodi di razzismo e non solo per la bella prestazione degli uomini di Luciano Spalletti che si sono imposti 2-5 contro i padroni di casa. Durante la partita, infatti, si sono sentiti più e più volte riferimenti razzisti sia nei confronti dei tifosi del Napoli sia contro i calciatori africani che vestivano la maglia azzurra: Osimhen su tutti. La Procura Federale, infatti, ha agito e punito il Verona con un’importante ammenda. Un fatto altrettanto grave ma non ripreso dalle telecamere del grande palcoscenico è accaduta all’esterno dello ‘Stadio Bentegodi‘ di Verona. Un tifoso del Napoli, probabilmente con la sua compagna, ha attraversato l’esterno dello stadio con indosso la maglia di Osimhen. Appena è stato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Verona–sarà ricordata ancora una volta per episodi di razzismo e non solo per la bella prestazione degli uomini di Luciano Spalletti che si sono imposti 2-5i padroni di casa. Durante la partita, infatti, si sono sentiti più e più volte riferimenti razzisti sia nei confronti dei tifosi delsiai calciatori africani che vestivano la maglia azzurra: Osimhen su tutti. La Procura Federale, infatti, ha agito e punito il Verona con un’importante ammenda. Un fatto altrettanto grave ma non ripreso dalle telecamere del grande palcoscenico è accaduta all’esterno dello ‘Stadio‘ di Verona. Undel, probabilmente con la sua compagna, ha attraversato l’esterno dello stadio con indosso la maglia di Osimhen. Appena è stato ...

Giorgiolaporta : @sbonaccini Ecco il video di #Berlusconi che minaccia #Mattarella. Ah no scusi questo e #DiMaio, candidato di… - MentazB : RT @Ao_estica_zz: 2020 la vergogna delle forze dell’ordine ???????????? - frazuff2 : RT @bellissima2021: Siamo la vergogna del mondo..???? e chissà quanti ce ne saranno in queste condizioni.. grazie di cuore per averlo salvato… - casanovamauro58 : Dai un'occhiata al video di AlessioBruce! #TikTok - cogonipiero2 : RT @Ao_estica_zz: 2020 la vergogna delle forze dell’ordine ???????????? -