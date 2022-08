VIDEO | Vergogna a Verona: razzismo contro un tifoso del Napoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Prima del fischio d’inizio di Verona-Napoli, un tifoso del Napoli è stato preso di mira dai tifosi scaligeri con insulti razzisti #Napoli #VeronaNapoli #razzismo #seriea #notoracism #racism ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/2Z5TObn » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Prima del fischio d’inizio di, undelè stato preso di mira dai tifosi scaligeri con insulti razzisti ##seriea #notoracism #racism ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/2Z5TObn » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Giorgiolaporta : @sbonaccini Ecco il video di #Berlusconi che minaccia #Mattarella. Ah no scusi questo e #DiMaio, candidato di… - vocedeltifoso : RT @salv_amoroso: Sicuramente provocatorio passeggiare fuori la Curva Sud del #Verona con la maglia del #Napoli, ma INACCETTABILI E DA PUNI… - salv_amoroso : Sicuramente provocatorio passeggiare fuori la Curva Sud del #Verona con la maglia del #Napoli, ma INACCETTABILI E D… - Grace_1207 : RT @bellissima2021: Siamo la vergogna del mondo..???? e chissà quanti ce ne saranno in queste condizioni.. grazie di cuore per averlo salvato… - Mia89371456 : RT @bellissima2021: Siamo la vergogna del mondo..???? e chissà quanti ce ne saranno in queste condizioni.. grazie di cuore per averlo salvato… -