Victoria De Angelis, il top trasparente scatena i fan | Foto virale (Di giovedì 18 agosto 2022) Il top he che ha indossato Victoria De Angelis non ha lasciato indifferenti i suoi fan: avete visto quanto è trasparente? Guardate la Foto pazzesca. La giovane musicista ha fatto il giro del web all’interno di un Foto che ha davvero dell’incredibile. Ormai non si fa che parlare di lei, avete visto come si è L'articolo Victoria De Angelis, il top trasparente scatena i fan Foto virale chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 18 agosto 2022) Il top he che ha indossatoDenon ha lasciato indifferenti i suoi fan: avete visto quanto è? Guardate lapazzesca. La giovane musicista ha fatto il giro del web all’interno di unche ha davvero dell’incredibile. Ormai non si fa che parlare di lei, avete visto come si è L'articoloDe, il topi fanchemusica.it.

joseph_seiff : io c'ho vent'anni e non mi frega un cazzo c'ho zero da dimostrarvi... ?? ____________________?? victoria de angelis;… - teatrodvic : RT @lagiuliaarchive: io c'ho vent'anni e non mi frega un cazzo c'ho zero da dimostrarvi... ?? — victoria de angelis; verona, 28 aprile 2022… - maneskinmemesnl : RT @lagiuliaarchive: io c'ho vent'anni e non mi frega un cazzo c'ho zero da dimostrarvi... ?? — victoria de angelis; verona, 28 aprile 2022… - Victori31631277 : RT @lagiuliaarchive: io c'ho vent'anni e non mi frega un cazzo c'ho zero da dimostrarvi... ?? — victoria de angelis; verona, 28 aprile 2022… - zittieangelis : RT @lagiuliaarchive: io c'ho vent'anni e non mi frega un cazzo c'ho zero da dimostrarvi... ?? — victoria de angelis; verona, 28 aprile 2022… -