(Di giovedì 18 agosto 2022) Lanon indossa l’abito dell’atelier di moda della suocera e lei si sente. Anzi, scioccata. L’ultima versione del copione “suocera eche si detestano” coinvolge due celebrità:e la moglie di suo figlio Brooklyn (si chiama davvero così). Che ha 27 anni, quattro in più dello sposo.proprio non si sopportano e nemmeno fanno più di tanto per nasconderlo, lasciando chiari indizi sui social. Intrighi, dispetti, sorrisi a denti stretti. E soprattutto un abito di Valentino indossato daal matrimonio con suo figlio. Scelto al posto di uno proveniente della casa di moda dell’ex Spice Girl. Secondo quanto riferisce una fonte alla rivista Heat World Posh, ...

FQMagazineit : “Victoria Beckham si è sentita umiliata”: la faida familiare con la nuora Nicola Peltz continua - simonabastiani : I Beckham come la saga di 'Dynasty': invidie, gelosie e ripicche nella vita di Posh Spice - QuotidianPost : Victoria Beckham è guerra contro la nuora Nicola: “Mi ha umiliata” - Corriere : Victoria e Nicola Beckham, continua la faida in famiglia: «Umiliata da mia nuora» - Novella_2000 : Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz sempre più ai ferri corti: spuntano nuovi retroscena -

se la sarebbe presa per alcune affermazioni fatte dalla nuora Nicola Peltz sul suo conto.non avrebbe affatto gradito alcune delle ultime dichiarazioni rilasciate ...Problemi per la moglie di David: il marchio da lei creato non vive un periodo florido Non è un bel periodo per. Nonostante sia uno dei volti più noti del mondo della moda, l'ex Spice non riesce a fare faville con la sua azienda di abbigliamento. Il marchio di abbigliamento da lei creato ...E' guerra tra Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz: ecco cosa è sccesso tra le due donne. Parlano alcuni insider ...A quanto pare, la tensione in casa Beckham tra Posh Spice e Nicola Peltz è tutt'altro che rientrata. Le ultime dichiarazioni rilasciate dalla giovane attrice non hanno fatto fare i salti di gioia alla ...