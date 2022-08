Victoria Beckham è una furia dopo le dichiarazioni di Nicola Peltz (Di giovedì 18 agosto 2022) La furia di Victoria Beckham In Italia non si parla d’altro che di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dall’altra parte del mondo, invece, tra i gossip più interessanti c’è senza dubbio il rapporto burrascoso tra Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz. Da settimane si parla di un certo astio tra loro, che risalirebbe addirittura L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 18 agosto 2022) LadiIn Italia non si parla d’altro che di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dall’altra parte del mondo, invece, tra i gossip più interessanti c’è senza dubbio il rapporto burrascoso trae la nuora. Da settimane si parla di un certo astio tra loro, che risalirebbe addirittura L'articolo proviene da Novella 2000.

VanityFairIt : Le tensioni tra Victoria Beckham e sua nuora Nicola Peltz sarebbero solo «i danni collaterali» della reunion tra du… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: La società di Victoria Beckham in rosso: perdite per 64 milioni di euro - SkyTG24 : La società di Victoria Beckham in rosso: perdite per 64 milioni di euro - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’azienda di abbigliamento di Victoria Beckham è in perdita di quasi 54 milioni di sterline. A farlo sapere il sito inglese Th… - fanpage : L’azienda di abbigliamento di Victoria Beckham è in perdita di quasi 54 milioni di sterline. A farlo sapere il sito… -