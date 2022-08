(Di giovedì 18 agosto 2022) «Vogliamo dare al’opportunità di recarsi nella Capitale con unsponsorizzato dal», con tanto di «due notti in ostello». Sotto la voce “Cultura, turismo e sport”, tra un carnet con 10 ingressi gratuiti per teatri e mostre e un finanziamento alla carta stampata, il punto 4 del programma elettorale Azione-Italia Viva propone per gli under 25 un. Nessuna partita all’Olimpico e niente maratone di drink tra i locali notturni. Lo scopo della permanenza nella Capitale deve essere esclusivamente didattico. Ilinfatti, si spiega, sarà vincolato, però, alla «visita di, musei e gallerie d’arte». Lafirmata ...

LiaCapizzi : Greg RE di Roma ?? Il trionfo di Paltrinieri negli 800 (7'40'86) come tappa del suo viaggio iniziato più di 10 anni… - Gardella90 : RT @b090706: @PastorellaGiu Molto probabilmente voterò #TerzoPolo, ma il viaggio a #Roma dei giovani a spese dei contribuenti era proprio n… - Maceaster : RT @MarastiMattia: Che cosa offrono oggi i competenti pragmatici lontani dal bipulismo? Il viaggio a Roma sponsorizzato dal governo. Per… - b090706 : @PastorellaGiu Molto probabilmente voterò #TerzoPolo, ma il viaggio a #Roma dei giovani a spese dei contribuenti er… - Fenrir_6 : RT @matteomazzuca: Poi durante il viaggio cercano di venderti la batteria di pentole e l'enciclopedia in 37 volumi. -

Open

... è del giorno precedente l'ingresso in monastero ('Le scrivo mentre sono in() Ora potrò ... Curato nell'edizione italiana da Angela Ales Bello e Marco Paolinelli, Lettere I (1916 - 1933) (, ......bidoni nel Mar Nero per l'esportazione di cereali dai porti ucraini il presidente turco in...stampa congiunta torniamo in Italia la politica riunione dei partiti del centrodestra aper ... «Viaggio a Roma per tutti i giovani a spese del Governo. Ma solo per i siti archeologici». La proposta di Renzi e Calenda per difendere il patrimonio culturale Viaggio del terrore, mercoledì sera a Colleferro, per un autista di Cotral Spa, che è stato accoltellato perché si è rifiutato di fare una corsa diversa da quella prevista. Secondo l’aggressore, infat ...NARDO' (Lecce) - Un omaggio al compianto Ennio Morricone e un “viaggio” musicale attraverso le storiche colonne sonore del cinema italiano e internazionale.