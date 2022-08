Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 agosto 2022)DEL 18 AGOSTOORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA FORTI DISAGI SULL’A1FIRENZE DOVE PER LAVORI IN CORSO, CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA TRA GUIDONIA MONTECELIO E PONZANONO PER UN INCENDIO CHIUSA VIA TUSCOLANA ALL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO. AL MOMENTO SOSPESA ANCHE LA LINEA BUS 506 CODE PER TRAFFICO SULLAFIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO DELLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO, IN SEGUITO ALL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ED E’ TORNATO REGOLARE SULL’INTERA TRATTA ANCHE IL SERVIZIO DELLA LINEA METRE A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE ...