Vetri rotti | tapparelle bucate | strade allagate | le immagini della forte grandinata che ha colpito la Liguria | VIDEO

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il maltempo si è abbattuto questa mattina sulla. Violenti temporali, forti venti e grandine hanno provocato moltissimi danni in tante città, in particolare quelle tra Sestri Levante e Lavagna. Lehanno immortalato come le grosse “palline” di ghiaccio non abbiano risparmiato le auto in strada e anche gli edifici sono stati intaccati da questa prevista ma violentissima perturbazione che arriva da Ovest. Furiosaa Sestri Levante, in provincia di Genova, questa mattina. Una macchina viene letteralmente devastata. pic.twitter.com/5CkFw5WJTp — Marco M.M. (@MMmarco0) August 18, 2022 Maltempodannigrandine a Sestri Levante e Lavagna L’immagine di quell’automobile bersagliata, come nel mezzo di un fuoco incrociato, dalla grandine a Sestri Levante rappresenta solo ...

