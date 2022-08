Vestiti da cerimonia: i trend del momento per la donna curvy (Di giovedì 18 agosto 2022) Le sfilate degli ultimi mesi ci hanno lasciato moltissime ispirazioni per quanto riguarda la moda donna curvy elegante: i Vestiti da cerimonia da sfoggiare quest’estate hanno delle caratteristiche ben precise e puntano tutti sulla valorizzazione della silhouette. Le forme non vanno assolutamente nascoste, perché oggi più che mai le donne curvy devono sentirsi libere di mostrare il proprio corpo con orgoglio, mettendo in luce la propria femminilità ed eleganza. Tra le collezioni più interessanti del momento troviamo sicuramente la linea Elegante di Marina Rinaldi, che continua a rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per le donne curvy. Gli abiti eleganti da cerimonia proposti dal brand riescono ad assecondare tutte le esigenze, puntando ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Le sfilate degli ultimi mesi ci hanno lasciato moltissime ispirazioni per quanto riguarda la modaelegante: idada sfoggiare quest’estate hanno delle caratteristiche ben precise e puntano tutti sulla valorizzazione della silhouette. Le forme non vanno assolutamente nascoste, perché oggi più che mai le donnedevono sentirsi libere di mostrare il proprio corpo con orgoglio, mettendo in luce la propria femminilità ed eleganza. Tra le collezioni più interessanti deltroviamo sicuramente la linea Elegante di Marina Rinaldi, che continua a rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per le donne. Gli abiti eleganti daproposti dal brand riescono ad assecondare tutte le esigenze, puntando ...

