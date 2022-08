Venezia | facevano surf sul Canal Grande | arrestati i due giovani

(Di giovedì 18 agosto 2022) Sono incorsi in una multa e in una denuncia i duegoliardi che mercoledì hannoato ilcon una tavola spinta da un motore elettrico. Come reso noto dal Comune, a ciascuno è ...

woongino : quando ero andata a venezia in un bar ti facevano anche pagare il 10% in più se chiedevi i conti separati ?? - lorudago : Venezia, facevano sci d'acqua nel Canal Grande. Brugnaro: 'Imbecilli prepotenti' - La7tv : #intanto Il video pubblicato dal primo cittadino Luigi Brugnaro. Indignazione generale - 71_stefania : @PeppeMur84 Guarda l'anno scorso ho avuto pochissime interruzioni e quelle che ho avuto sono durate al max 10/15 se… - noianononhodet1 : @Luna_di_Venezia mio padre mi ha appena raccontato sto goal, mi ha detto che poverino aveva anche giocato bene.. No… -

Nel corso degli anni, i regolamenti di polizia e sicurezza urbana ahanno aumentato i giri di vite contro gli episodi di maleducazione e atti vandalici. La Smart Control Room - Un aiuto in ...... una 27enne e una 28nne, tutte di origini sinti, residenti nelle provincie di Rovigo,e ...per richiamare l'attenzione dei vicini riuscendo così a mettere in fuga le ladre cheperdere ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...