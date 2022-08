Vanessa Incontrada, dopo le critiche il selfie in palestra: ecco com'è il suo fisico oggi (Di giovedì 18 agosto 2022) Vanessa Incontrada sta vivendo un anno molto particolare. Poche ore fa ha ufficializzato la fine del matrimonio con Rossano Laurini. Nei mesi scorsi una copertina di un noto settimanale aveva messo in risalto il suo fisico non asciuttissimo. Vanessa Incontrada è una delle VIP più discusse di questo 2022. A giugno il settimanale 'Nuovo' pubblicò una copertina dedicata a lei. Non era una foto in posa; tutt'altro. Lo scatto era 'rubato': il paparazzo, infatti, aveva scattato molto da lontano in un momento in cui l'attrice italo-spagnola era seduta. I rotolini di grasso erano evidenti. Il fisico di Vanessa Incontrada non risponde agli standard di perfezione del 2022, questo è certo. Tuttavia nessuno la obbliga ad avere addominali scolpiti. Le polemiche ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022)sta vivendo un anno molto particolare. Poche ore fa ha ufficializzato la fine del matrimonio con Rossano Laurini. Nei mesi scorsi una copertina di un noto settimanale aveva messo in risalto il suonon asciuttissimo.è una delle VIP più discusse di questo 2022. A giugno il settimanale 'Nuovo' pubblicò una copertina dedicata a lei. Non era una foto in posa; tutt'altro. Lo scatto era 'rubato': il paparazzo, infatti, aveva scattato molto da lontano in un momento in cui l'attrice italo-spagnola era seduta. I rotolini di grasso erano evidenti. Ildinon risponde agli standard di perfezione del 2022, questo è certo. Tuttavia nessuno la obbliga ad avere addominali scolpiti. Le polemiche ...

