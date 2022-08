Vaiolo scimmie, dosi insufficienti: dall'Italia turismo vaccinale oltreconfine (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos Salute)() - Nelle settimane che hanno preceduto l'arrivo in Lombardia della prima tranche di vaccini contro il Vaiolo delle scimmie "c'era tantissima attesa a Milano. Da quando sono cominciate le prime campagne di immunizzazione in Europa - alcuni Paesi sono partiti con qualche settimana d'anticipo rispetto a noi - siamo stati sommersi di telefonate, mail, messaggi sui social da parte di nostri utenti e di persone che volevano informazioni. I giorni precedenti al 'click day' per prenotare le prime dosi sono stati un delirio". A raccontarlo all'Adnkronos Salute è Daniele Calzavara, di Milano Check Point, spazio dedicato alla salute sessuale, dove si possono fare test per l'Hiv e altre infezioni o intraprendere un percorso di PrEP, cioè la profilassi pre-esposizione per l'Hiv, un intervento farmacologico messo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos Salute)() - Nelle settimane che hanno preceduto l'arrivo in Lombardia della prima tranche di vaccini contro ildelle"c'era tantissima attesa a Milano. Da quando sono cominciate le prime campagne di immunizzazione in Europa - alcuni Paesi sono partiti con qualche settimana d'anticipo rispetto a noi - siamo stati sommersi di telefonate, mail, messaggi sui social da parte di nostri utenti e di persone che volevano informazioni. I giorni precedenti al 'click day' per prenotare le primesono stati un delirio". A raccontarlo all'Adnkronos Salute è Daniele Calzavara, di Milano Check Point, spazio dedicato alla salute sessuale, dove si possono fare test per l'Hiv e altre infezioni o intraprendere un percorso di PrEP, cioè la profilassi pre-esposizione per l'Hiv, un intervento farmacologico messo ...

