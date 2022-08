Vaiolo scimmie, a Parigi primo caso al mondo di contagio uomo-cane (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 16 ago (Adnkronos Salute)() - Un primo caso di Vaiolo delle scimmie su un cane è stato confermato a Parigi e le analisi indicano che l'animale sia stato infettato dai suoi proprietari, che avevano manifestato i sintomi della malattia 12... Leggi su europa.today (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 16 ago (Adnkronos Salute)() - Undidellesu unè stato confermato ae le analisi indicano che l'animale sia stato infettato dai suoi proprietari, che avevano manifestato i sintomi della malattia 12...

