Una vita anticipazioni ultime puntate: Aurelio tenta di strangolare Genoveva (Di giovedì 18 agosto 2022) Manca davvero poco al gran finale di Una vita che tornerà a fine agosto dopo la pausa estiva. E come saprete, saranno gli ultimi mesi in compagnia della soap spagnola, che poi saluterà il pubblico di Canale 5, probabilmente prima di Natale. Cosa succederà quindi nelle ultime puntate di Una vita? Per i più curiosi, non mancano le anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà ad Acacias 38. In particolare, vi raccontiamo, quello che farà Aurelio, sempre più deciso a eliminare Genoveva…Nelle prossime puntate della soap spagnola infatti, scopriremo che Genoveva è incinta. Aurelio quindi cambierà i suoi piani ma, quando scoprirà che la donna ha tentato di togliersi la vita, pur di non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 agosto 2022) Manca davvero poco al gran finale di Unache tornerà a fine agosto dopo la pausa estiva. E come saprete, saranno gli ultimi mesi in compagnia della soap spagnola, che poi saluterà il pubblico di Canale 5, probabilmente prima di Natale. Cosa succederà quindi nelledi Una? Per i più curiosi, non mancano leche ci rivelano quello che accadrà ad Acacias 38. In particolare, vi raccontiamo, quello che farà, sempre più deciso a eliminare…Nelle prossimedella soap spagnola infatti, scopriremo cheè incinta.quindi cambierà i suoi piani ma, quando scoprirà che la donna hato di togliersi la, pur di non ...

santegidionews : 'Il suo sorriso è una nuova vita, per chi una nuova vita la sta cercando' Fuggito dall'Afghanistan un anno fa, Ibra… - ciropellegrino : Parlare ai funerali di un genitore è una esperienza che segna nel profondo. #AlbertoAngela è dolcissimo. «Siccome… - Corriere : «Ha vissuto fino all'ultimo con razionalità, e se n'è andato dopo una vita piena, come ci si alza da una bella cena… - mpatti65 : RT @OrtigiaP: STIAMO MANDANDO I NOSTRI RAGAZZI AL MACELLO.. per un siero che non previene nè protegge i nostri figli che, per poter fare un… - esponimi : @blackmailgirl2 The dream of a lifetime Il sogno di una vita -