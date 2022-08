Una mamma per amica, protagonista della serie divorzia dopo 8 anni (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli attori americani Alexis Bledel e Vincent Kartheiser si separano dopo otto anni di matrimonio. Star di Una mamma per amica lei, nel ruolo di Rory Gilmore, attore in Mad Men lui. Ed è proprio sul set di quest’ultimo che i due si sono conosciuti e hanno dato inizio alla loro storia d’amore. Una delle relazioni più riservate che i tabloid americani abbiano mai vissuto. A testimonianza di ciò, il fatto che la coppia abbia iniziato a frequentarsi in gran segreto quando lei ha recitato in Mad Men nel ruolo di Beth Dawes, l’amante del personaggio di Kartheiser, Pete Campbell. I due, nell’estate del 2014, sempre rigorosamente in gran segreto, hanno deciso di convolare a nozze, dopo essersi legati nel marzo del 2013. dopo tre anni, un altro lieto evento ha bussato alla loro ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 agosto 2022) Gli attori americani Alexis Bledel e Vincent Kartheiser si separanoottodi matrimonio. Star di Unaperlei, nel ruolo di Rory Gilmore, attore in Mad Men lui. Ed è proprio sul set di quest’ultimo che i due si sono conosciuti e hanno dato inizio alla loro storia d’amore. Una delle relazioni più riservate che i tabloid americani abbiano mai vissuto. A testimonianza di ciò, il fatto che la coppia abbia iniziato a frequentarsi in gran segreto quando lei ha recitato in Mad Men nel ruolo di Beth Dawes, l’amante del personaggio di Kartheiser, Pete Campbell. I due, nell’estate del 2014, sempre rigorosamente in gran segreto, hanno deciso di convolare a nozze,essersi legati nel marzo del 2013.tre, un altro lieto evento ha bussato alla loro ...

