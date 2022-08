Una maglia, una storia … l’Atalanta di Nedo Sonetti (Di giovedì 18 agosto 2022) Oggi presento una bellissima maglia invernale da trasferta dell’Atalanta edizione 1984-85. La squadra del mister Nedo Sonetti dopo, aver vinto il campionato di B la stagione precedente, si presentò ai nastri di partenza con, grossomodo, gli stessi protagonisti della cavalcata in serie A (Pacione, Vella, Magnocavallo, Magrin, Agostinelli, Soldà, Donadoni) a cui si aggiunsero rinforzi di qualità come Carlo Osti ed il biondo svedese Glenn Peter Strömberg che divenne ben presto idolo della tifoseria e punto di riferimento della squadra. l’Atalanta grazie ad un altissimo numero di pareggi (ben diciotto, che nel campionato con due punti per vittoria contavano eccome), ottenne un dignitoso decimo posto finale e fu osso duro per tutti, compreso il Verona di Bagnoli campione d’Italia che non riuscì a battere ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 18 agosto 2022) Oggi presento una bellissimainvernale da trasferta deledizione 1984-85. La squadra del misterdopo, aver vinto il campionato di B la stagione precedente, si presentò ai nastri di partenza con, grossomodo, gli stessi protagonisti della cavalcata in serie A (Pacione, Vella, Magnocavallo, Magrin, Agostinelli, Soldà, Donadoni) a cui si aggiunsero rinforzi di qualità come Carlo Osti ed il biondo svedese Glenn Peter Strömberg che divenne ben presto idolo della tifoseria e punto di riferimento della squadra.grazie ad un altissimo numero di pareggi (ben diciotto, che nel campionato con due punti per vittoria contavano eccome), ottenne un dignitoso decimo posto finale e fu osso duro per tutti, compreso il Verona di Bagnoli campione d’Italia che non riuscì a battere ...

