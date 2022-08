Un top club di Premier League piomba su Casemiro: la situazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Il nome di Casemiro in casa Manchester United è più di una suggestione. Uno dei tre senatori del centrocampo del Real Madrid, Casemiro è approdato nella capitale spagnola nel 2013 dal San Paolo per 6 milioni. A 30 anni, dopo quasi 10 anni, il futuro del brasiliano potrebbe seriamente essere lontano da casa, precisamente a 2093 km di distanza. Quella è la lontananza che separa Madrid da Manchester dove, uno United allo sbaraglio in cerca di ripresa, cerca di costruire una squadra in piena stabilità ed equilibrio, due valori che mancano dall’era Ferguson (dove è riuscito solo Mourinho a vincere qualche trofeo). Casemiro Real United Come riportato da Relevo, nella giornata di ieri è andato in scena un summit che ha visto coinvolti il presidente del Real Florentino Perez e Casemiro stesso. Perez non ha la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Il nome diin casa Manchester United è più di una suggestione. Uno dei tre senatori del centrocampo del Real Madrid,è approdato nella capitale spagnola nel 2013 dal San Paolo per 6 milioni. A 30 anni, dopo quasi 10 anni, il futuro del brasiliano potrebbe seriamente essere lontano da casa, precisamente a 2093 km di distanza. Quella è la lontananza che separa Madrid da Manchester dove, uno United allo sbaraglio in cerca di ripresa, cerca di costruire una squadra in piena stabilità ed equilibrio, due valori che mancano dall’era Ferguson (dove è riuscito solo Mourinho a vincere qualche trofeo).Real United Come riportato da Relevo, nella giornata di ieri è andato in scena un summit che ha visto coinvolti il presidente del Real Florentino Perez estesso. Perez non ha la ...

