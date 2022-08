Un bodyguard per Noemi Bocchi? Il nuovo gossip: la decisione di Totti (Di giovedì 18 agosto 2022) Anche nella giornata odierna spunta un nuovo gossip sul tema caldo di questa estate, ovvero la separazione tra Totti e Ilary ed i personaggi che ruoterebbero attorno all’ex coppia. In modo particolare l’attenzione della cronaca rosa resta concentrata su Noemi Bocchi, presunta fiamma di Francesco Totti. Noemi Bocchi ed il bodyguard: l’ultima indiscrezione I due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 agosto 2022) Anche nella giornata odierna spunta unsul tema caldo di questa estate, ovvero la separazione trae Ilary ed i personaggi che ruoterebbero attorno all’ex coppia. In modo particolare l’attenzione della cronaca rosa resta concentrata su, presunta fiamma di Francescoed il: l’ultima indiscrezione I due... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

