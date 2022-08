Ultim’ora Sky, l’Everton e il Manchester United vogliono due giocatori del Napoli! (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Napoli ha infuocato questi ultimi giorni di calciomercato estivo con gli acquisti di Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e Tanguy Ndombele. Dopo le entrate, però, potrebbero arrivare delle cessioni. Secondo quanto riporta Sky sul suo account Twitter, infatti, Irving Lozano e Eljif Elmas sono finiti nel mirino di due squadre inglesi. calciomercato Napoli Premier Su Lozano ci sarebbe l’interesse del Manchester United; su Elmas invece c’è il pressing dell’Everton. Le trattative tra i club non sono ancora entrate nel vivo, perciò sarà fondamentale capire la volontà della società di Aurelio De Laurentis di fronte ad eventuali offerte concrete. Il Napoli, infatti, potrebbe cedere alla tentazione di sfoltire la rosa riuscendo anche a monetizzare in maniera importante. Sarà fondamentale monitorare i probabili sviluppi dei ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Napoli ha infuocato questi ultimi giorni di calciomercato estivo con gli acquisti di Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e Tanguy Ndombele. Dopo le entrate, però, potrebbero arrivare delle cessioni. Secondo quanto riporta Sky sul suo account Twitter, infatti, Irving Lozano e Eljif Elmas sono finiti nel mirino di due squadre inglesi. calciomercato Napoli Premier Su Lozano ci sarebbe l’interesse del; su Elmas invece c’è il pressing del. Le trattative tra i club non sono ancora entrate nel vivo, perciò sarà fondamentale capire la volontà della società di Aurelio De Laurentis di fronte ad eventuali offerte concrete. Il Napoli, infatti, potrebbe cedere alla tentazione di sfoltire la rosa riuscendo anche a monetizzare in maniera importante. Sarà fondamentale monitorare i probabili sviluppi dei ...

