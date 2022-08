ULTIM’ORA – Ronaldo-United, c’è la novità sulla prossima squadra! (Di giovedì 18 agosto 2022) Sempre più incerto il futuro di Cristiano Ronaldo. Ten Hag lo ha scaricato definitivamente, ma nessuna squadra è disposta ad accoglierlo. Cristiano Ronaldo, Manchester United Da tempo si parla del malcontento di Ronaldo a Manchester. La non partecipazione alla Champions League e il pessimo inizio di campionato con due sconfitte sembrano aver interrotto una volta per tutte il rapporto tra il portoghese e i Red Devils. L’allenatore Ten Hag da tempo non lo considera al centro del progetto, ma il vero problema del club inglese è trovare una squadra disposta ad accogliere il sei volte pallone d’oro. Strano da dire, ma nessuno vuole Ronaldo in squadra. Dopo le ultime stagioni altalenanti e le elevate richieste d’ingaggio, l’ex Juventus sarebbe un peso ingestibile per molte squadre ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Sempre più incerto il futuro di Cristiano. Ten Hag lo ha scaricato definitivamente, ma nessuna squadra è disposta ad accoglierlo. Cristiano, ManchesterDa tempo si parla del malcontento dia Manchester. La non partecipazione alla Champions League e il pessimo inizio di campionato con due sconfitte sembrano aver interrotto una volta per tutte il rapporto tra il portoghese e i Red Devils. L’allenatore Ten Hag da tempo non lo considera al centro del progetto, ma il vero problema del club inglese è trovare una squadra disposta ad accogliere il sei volte pallone d’oro. Strano da dire, ma nessuno vuolein squadra. Dopo le ultime stagioni altalenanti e le elevate richieste d’ingaggio, l’ex Juventus sarebbe un peso ingestibile per molte squadre ...

