ULTIM’ORA – Due club di Premier tentano il colpo dal Napoli: due azzurri nel mirino (Di giovedì 18 agosto 2022) Continua a tener banco lo scoppiettante mercato del Napoli, che ha portato in questa sessione ad una vera e propria rivoluzione dell’undici azzurro. Passato l’entusiasmo per l’ufficialità di Simeone e gli arrivi di Raspadori e Ndombele è ora arrivato il momento di pensare alle cessioni. Due club di Premier League sarebbero infatti sulle tracce di Elif Elmas e Hirving Lozano. Si tratterebbe rispettivamente dell’Everton di Frank Lampard, che avrebbe posato gli occhi sul centrocampista macedone dopo l’ottima stagione appena passata; e del Manchester United, che si sarebbe invece interessato all’esplosivo esterno messicano. Due calciatori al centro del progetto di Luciano Spalletti, entrambi stabilmente nelle rotazioni della formazione titolare, che potrebbero quindi essere ceduti a fronte di un’offerta congrua. La palla adesso passa al ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Continua a tener banco lo scoppiettante mercato del, che ha portato in questa sessione ad una vera e propria rivoluzione dell’undici azzurro. Passato l’entusiasmo per l’ufficialità di Simeone e gli arrivi di Raspadori e Ndombele è ora arrivato il momento di pensare alle cessioni. DuediLeague sarebbero infatti sulle tracce di Elif Elmas e Hirving Lozano. Si tratterebbe rispettivamente dell’Everton di Frank Lampard, che avrebbe posato gli occhi sul centrocampista macedone dopo l’ottima stagione appena passata; e del Manchester United, che si sarebbe invece interessato all’esplosivo esterno messicano. Due calciatori al centro del progetto di Luciano Spalletti, entrambi stabilmente nelle rotazioni della formazione titolare, che potrebbero quindi essere ceduti a fronte di un’offerta congrua. La palla adesso passa al ...

Estate in diretta, Roberta Capua lancia l'allarme: 'La situazione è grave" Qui alla fine del pomeriggio di ieri sono scoppiati due incendi ... la conduttrice di Estate in diretta ha dato un'ultim'ora. Queste ... Il Maltempo travolge la Toscana, incredibile tromba d'aria a Marina di Massa ... per limitare le conseguenze dobbiamo agire ora'. Si aggrava il bilancio del maltempo in Toscana: due persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. A Sorbano del Giudice (... Agenzia ANSA Qui alla fine del pomeriggio di ieri sono scoppiatiincendi ... la conduttrice di Estate in diretta ha dato un'. Queste ...... per limitare le conseguenze dobbiamo agire'. Si aggrava il bilancio del maltempo in Toscana:persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. A Sorbano del Giudice (... A Firenze A Última Floresta, doc comunità indigena Amazzonia