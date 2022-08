Ultimo scompare dai social per 20 giorni, i fan si allarmano e lui spiega la ragione della sua assenza (Di giovedì 18 agosto 2022) Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, ha decisamente fatto preoccupare i suoi fan e il motivo è la sua assenza dai social-network. Il suo Ultimo post, condiviso sul suo profilo Instagram risale precisamente all’1 di Agosto 2022. Nello stesso, si mostrava su un gommone, in tenuta estiva al mare, con in mano la sua amata compagna di vita: la chitarra. Qui intonava a squarciagola e per tutti i suoi fans, la sua ultima canzone “Vieni nel mio cuore“. A fare da cornice a tutto un meraviglioso tramonto che infondeva serenità e pace. Dopo questo post, il nulla. Per circa venti giorni infatti, Ultimo è sparito dai social non condividendo nulla né sulle storie e nemmeno sulla home del social. Questa sua assenza ha creato allarmismo tra i fan ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 agosto 2022), nome d’arte di Niccolò Moriconi, ha decisamente fatto preoccupare i suoi fan e il motivo è la suadai-network. Il suopost, condiviso sul suo profilo Instagram risale precisamente all’1 di Agosto 2022. Nello stesso, si mostrava su un gommone, in tenuta estiva al mare, con in mano la sua amata compagna di vita: la chitarra. Qui intonava a squarciagola e per tutti i suoi fans, la sua ultima canzone “Vieni nel mio cuore“. A fare da cornice a tutto un meraviglioso tramonto che infondeva serenità e pace. Dopo questo post, il nulla. Per circa ventiinfatti,è sparito dainon condividendo nulla né sulle storie e nemmeno sulla home del. Questa suaha creato allarmismo tra i fan ...

IsaeChia : Ultimo scompare dai social per 20 giorni, i fan si allarmano e lui spiega la ragione della sua assenza - mauroparisi28 : Un'ultimo saluto a PIERO ANGELA, scomparso a 93 anni, con il SUO LAVORO ha segnato in PROFONDITÀ le COSCIENZE di TU… - MaStep92__ : Comunque le sensazioni dopo oggi sono state positive. Una volta che il pallone rotola tutto il resto scompare ed ab… - Jepessen : È tristissima la notizia della scomparsa di #PieroAngela ... Ed è triste pensare che era l'ultimo baluardo di una T… - Terra2itter : Non è vero che con la morte di Piero Angela scompare l’ultimo motivo per cui valeva ancora la pena pagare il canone… -