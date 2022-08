Ultime Notizie – Zuccalà: "Italia penalizzata se non si investe in ricerca" (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il tasso d’investimento in ricerca e sviluppo dell’Italia è fermo all’1,4% del PIL rispetto ad una media europea ormai superiore al 2%. Questa poca attenzione alla ricerca e allo sviluppo, soprattutto in alcuni settori come i nanomateriali, sarà determinante nell’immediato futuro come è emerso in numerosi studi sui piani di sviluppo europei. Mentre Stati Uniti, Cina e i più importanti paesi europei hanno intuito di come i nanomateriali saranno determinanti in futuro in alcuni settori quali l’edilizia, il restauro, il settore aereospaziale, la mobilità elettrica e il mondo tessile e l’abbigliamento, l’Italia ancora non riesce a comprendere l’entità di tale cambiamento”. A dirlo è Sabrina Zuccalà, presidente del laboratorio di Nanotecnologie 4ward360, che “stigmatizza le politiche di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il tasso d’investimento ine sviluppo dell’è fermo all’1,4% del PIL rispetto ad una media europea ormai superiore al 2%. Questa poca attenzione allae allo sviluppo, soprattutto in alcuni settori come i nanomateriali, sarà determinante nell’immediato futuro come è emerso in numerosi studi sui piani di sviluppo europei. Mentre Stati Uniti, Cina e i più importanti paesi europei hanno intuito di come i nanomateriali saranno determinanti in futuro in alcuni settori quali l’edilizia, il restauro, il settore aereospaziale, la mobilità elettrica e il mondo tessile e l’abbigliamento, l’ancora non riesce a comprendere l’entità di tale cambiamento”. A dirlo è Sabrina, presidente del laboratorio di Nanotecnologie 4ward360, che “stigmatizza le politiche di ...

sole24ore : ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del min… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - PatriziaOrlan11 : RT @Emilystellaemi2: Sfattoria degli Ultimi, il Tar decisone presa con un giorno di anticipo: potranno restare solo due maiali https://t.co… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 13:10 - #Ultime #Notizie #18-08-2022 #13:10 - Valessiabi : RT @Emilystellaemi2: Sfattoria degli Ultimi, il Tar decisone presa con un giorno di anticipo: potranno restare solo due maiali https://t.co… -