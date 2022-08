Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Visita Erdogan messaggio potente di sostegno” (Di giovedì 18 agosto 2022) “La Visita del presidente turco in Ucraina è un potente messaggio di sostegno da parte di un Paese così forte“. Lo ha scritto su telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del trilaterale a Leopoli con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Durante l’incontro a Leopoli – ha riferito Zelensky – abbiamo discusso con Erdogan della possibilità di migliorare l’iniziativa sul grano, della situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e del ricatto nucleare degli occupanti, del furto su larga scala di grano da parte della Russia nel territorio temporaneamente occupato dell’Ucraina”. “Sono state toccate anche questioni di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) “Ladel presidente turco inè undida parte di un Paese così forte“. Lo ha scritto su telegram il presidente ucraino Volodymyral termine del trilaterale a Leopoli con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente turco Recep Tayyip. “Durante l’incontro a Leopoli – ha riferito– abbiamo discusso condella possibilità di migliorare l’iniziativa sul grano, della situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e del ricatto nucleare degli occupanti, del furto su larga scala di grano da parte della Russia nel territorio temporaneamente occupato dell’”. “Sono state toccate anche questioni di ...

sole24ore : ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del min… - SkyTG24 : #Milano, individuato il cinghiale in fuga: in corso recupero - marcocappato : Qui invece dicono che anche il PD 'rivede le liste': - Beppe1158 : RT @Emilystellaemi2: Sfattoria degli Ultimi, il Tar decisone presa con un giorno di anticipo: potranno restare solo due maiali https://t.co… - CorJuve : RT @junews24com: Kostic incanta in allenamento: il serbo scalda i motori per la Samp - VIDEO - -