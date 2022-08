Ultime Notizie – Medvedev agli europei: “Alle urne punite i governi la loro stupidità” (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ ”una democrazia per pazzi” quella dell’Unione Europea, che porta a ”scaffali e frigoriferi vuoti e ad appartamenti freddi”. E i cittadini europei dovrebbero ”esprimere la loro insoddisfazione per le azioni dei loro governo”, a partire dAlle urne. Lo ha scritto su Telegram l’ex presidente russo Dmytri Medvedev, dicendo che vorrebbe che i governi europei fossero ”chiamati a rendere conto” e siano ”puniti per la loro palese stupidità”. “Soprattutto, se il ‘prezzo della democrazia europea’ sono appartamenti freddi e scaffali vuoti dei frigoriferi, è ‘democrazia’ per pazzi”, ha detto Medvedev ricordando che quattro governi in Europa hanno già rassegnato le dimissioni in un breve lasso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ ”una democrazia per pazzi” quella dell’Unione Europea, che porta a ”scaffali e frigoriferi vuoti e ad appartamenti freddi”. E i cittadinidovrebbero ”esprimere lainsoddisfazione per le azioni deigoverno”, a partire d. Lo ha scritto su Telegram l’ex presidente russo Dmytri, dicendo che vorrebbe che ifossero ”chiamati a rendere conto” e siano ”puniti per lapalese”. “Soprattutto, se il ‘prezzo della democrazia europea’ sono appartamenti freddi e scaffali vuoti dei frigoriferi, è ‘democrazia’ per pazzi”, ha dettoricordando che quattroin Europa hanno già rassegnato le dimissioni in un breve lasso ...

sole24ore : ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del min… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Di Maio: «Ingerenza di Mosca preoccupante. Partiti prendano le... - Corri… - GabrielePollast : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? Le ultime notizie sul mondo #Inter! Ci avviciniamo alla prima a SanSiro, sabato contro lo Spezia, con un… - AmalaTV_ : ?? LIVE ORE 13.45 ?? Le ultime notizie sul mondo #Inter! Ci avviciniamo alla prima a SanSiro, sabato contro lo Spez… -