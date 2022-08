Ultime Notizie – Incendio Pantelleria, gelataio offre 5mila euro a chi consegna i piromani (Di giovedì 18 agosto 2022) “Cinquemila euro a chi consegnerà alle forze dell’ordine gli autori dell’Incendio che ieri ha deturpato la nostra amata Pantelleria. Denunciamo questi atti così crudeli”. E’ l’iniziativa lanciata dal proprietario della gelateria pantesca ‘Gelato di Ulisse’ all’indomani del rogo che ha coinvolto l’isola e che, seppur ormai sotto controllo, sta continuando a mangiare parti importanti di vegetazione. Una piccola ‘taglia’ per provare a squarciare il velo dell’omertà, incentivando la popolazione a denunciare i piromani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) “Cinquemilaa chi consegnerà alle forze dell’ordine gli autori dell’che ieri ha deturpato la nostra amata. Denunciamo questi atti così crudeli”. E’ l’iniziativa lanciata dal proprietario della gelateria pantesca ‘Gelato di Ulisse’ all’indomani del rogo che ha coinvolto l’isola e che, seppur ormai sotto controllo, sta continuando a mangiare parti importanti di vegetazione. Una piccola ‘taglia’ per provare a squarciare il velo dell’omertà, incentivando la popolazione a denunciare i. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

