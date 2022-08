Ultime Notizie – Incendi in Sicilia, paura a Palermo: fiamme minacciano abitazioni a Borgo Nuovo (Di giovedì 18 agosto 2022) In Sicilia paura a Palermo per un grosso Incendio divampato nelle colline che circondano il quartiere di Borgo Nuovo. Alimentate dal forte vento di scirocco le fiamme lambiscono alcune abitazioni e avrebbero interessato anche alcuni box. Diversi i residenti che hanno lasciato le loro abitazioni per precauzione. Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi, e il forte vento di scirocco alimentano i roghi nel Palermitano. Decine gli interventi da stamani. Squadre da terra dei vigili del fuoco e 5 canadair sono al lavoro per spegnere le fiamme che stanno interessando i comuni di Carini, Torretta, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Inper un grossoo divampato nelle colline che circondano il quartiere di. Alimentate dal forte vento di scirocco lelambiscono alcunee avrebbero interessato anche alcuni box. Diversi i residenti che hanno lasciato le loroper precauzione. Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Le temperature roventi, con la colonnina di mercurio che ha superato i 40 gradi, e il forte vento di scirocco alimentano i roghi nel Palermitano. Decine gli interventi da stamani. Squadre da terra dei vigili del fuoco e 5 canadair sono al lavoro per spegnere leche stanno interessando i comuni di Carini, Torretta, ...

sole24ore : ?? La Russia avrebbe aperto a un incontro tra #VladimirPutin e #VolodymyrZelensky. Lo rende noto la Cnn Turk, citand… - sole24ore : ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del min… - SkyTG24 : #Milano, individuato il cinghiale in fuga: in corso recupero - News24_it : Elezioni politiche 2022, ultime notizie: Di Maio: Ingerenze russe preoccupanti, Pd rivede liste candidati. Calenda… - Roseinfiore : RT @Emilystellaemi2: Sfattoria degli Ultimi, il Tar decisone presa con un giorno di anticipo: potranno restare solo due maiali https://t.co… -