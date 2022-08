Ultime Notizie – Elezioni politiche, sanità: i 9 punti di Azione e Italia Viva (Di giovedì 18 agosto 2022) Un “piano straordinario per tagliare le liste d’attesa, così da ridurre entro un anno il periodo di attesa per le prestazioni specialistiche e le visite di controllo” e poi “un progressivo e strutturale aumento degli stipendi degli operatori sanitari degli ospedali con particolare attenzione a quelli impegnati nei reparti di medicina d’urgenza e di quelli a rischio di burnout”. Sono alcuni dei 9 punti dedicati alla sanità contenuti all’interno del programma elettorale Azione-Italia Viva, presentato oggi a Roma. “La pandemia Covid-19 ha reso evidente come la vulnerabilità di un sistema sanitario possa avere profonde ripercussioni, sia sulla salute degli individui che sulla crescita economica e sociale – evidenziano Azione-Iv nella presentAzione del programma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Un “piano straordinario per tagliare le liste d’attesa, così da ridurre entro un anno il periodo di attesa per le prestazioni specialistiche e le visite di controllo” e poi “un progressivo e strutturale aumento degli stipendi degli operatori sanitari degli ospedali con particolare attenzione a quelli impegnati nei reparti di medicina d’urgenza e di quelli a rischio di burnout”. Sono alcuni dei 9dedicati allacontenuti all’interno del programma elettorale, presentato oggi a Roma. “La pandemia Covid-19 ha reso evidente come la vulnerabilità di un sistema sanitario possa avere profonde ripercussioni, sia sulla salute degli individui che sulla crescita economica e sociale – evidenziano-Iv nella presentdel programma ...

