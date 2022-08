Ultime Notizie – Elezioni politiche, Meloni: “Noi insieme per scelta, altri per abbatterci” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Governiamo insieme 15 regioni, abbiamo governato insieme in passato e non mi pare ci siano mai stati problemi. Stiamo insieme per scelta e per condivisione, di là stanno insieme per abbattere noi”. Lo dice a Radio 24 la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sulla solidità dell’alleanza di centrodestra e sulla possibilità che dopo le Elezioni si sfaldi. “La compilazione delle liste porta sempre polemiche. Negli ultimi tempi, soprattutto con l’avvento dei 5 stelle, si pensa che entrare in Parlamento sia una pesca delle occasioni, questo ha aperto la strada a una mentalità per cui chiunque, senza aver fatto la gavetta, poteva arrivare in parlamento, e quindi ci sono tante persone che aspettano di farlo”, ha detto ancora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) “Governiamo15 regioni, abbiamo governatoin passato e non mi pare ci siano mai stati problemi. Stiamopere per condivisione, di là stannoper abbattere noi”. Lo dice a Radio 24 la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia, rispondendo a una domanda sulla solidità dell’alleanza di centrodestra e sulla possibilità che dopo lesi sfaldi. “La compilazione delle liste porta sempre polemiche. Negli ultimi tempi, soprattutto con l’avvento dei 5 stelle, si pensa che entrare in Parlamento sia una pesca delle occasioni, questo ha aperto la strada a una mentalità per cui chiunque, senza aver fatto la gavetta, poteva arrivare in parlamento, e quindi ci sono tante persone che aspettano di farlo”, ha detto ancora ...

