Ultime Notizie – Elezioni 2022, Medvedev 'invade' campagna elettorale: scontro Pd-centrodestra (Di giovedì 18 agosto 2022) La nuova uscita di Dmitri Medvedev su Telegram arriva a scaldare ancora di più la campagna elettorale italiana. L'ex presidente russo vorrebbe che i governi europei fossero "chiamati a rendere conto" e siano "puniti per la loro palese stupidità". Parole che scatenano la reazione soprattutto del Partito democratico, che parla di ingerenze e chiede condanna unanime. Il primo a intervenire è Enrico Borghi della Segreteria nazionale del Pd, che parla di "grave fatto di ingerenza, tutti ne prendano le distanze, iniziando da una destra sempre più ambigua sul tema". "Che ne pensa Meloni?", chiede la capogruppo alla camera dem Debora Serracchiani, e anche il presidente della commissione esteri della Camera Piero Fassino parla di "candidati amici di Putin". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio definisce "inaccettabili" le ingerenze.

