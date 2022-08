Ultime Notizie – Elezioni 2022, Di Maio: “Inaccettabile ingerenza russa” (Di giovedì 18 agosto 2022) “E’ veramente preoccupante l’ingerenza russa nelle Elezioni politiche italiane. Addirittura stamattina le autorità russe danno indicazioni di voto sulle Elezioni politiche italiane, questo è Inaccettabile”. Lo dice in un video il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Noi continueremo a lavorare – continua il leader di Impegno civico – per ridurre la dipendenza dell’Italia dal gas russo, perché questo significa aiutare le famiglie e le imprese e vuol dire ridurre i soldi che diamo a Putin per finanziare la guerra in Ucraina. Ed è anche per questo che serve un tetto massimo al prezzo del gas: la guerra in Ucraina scatenata da Putin è alla base dell’aumento dei costi dell’energia, il silenzio assordante della destra su questo argomento in Italia è veramente inquietante”. Adnkronos, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) “E’ veramente preoccupante l’nellepolitiche italiane. Addirittura stamattina le autorità russe danno indicazioni di voto sullepolitiche italiane, questo è”. Lo dice in un video il ministro degli Esteri Luigi Di. “Noi continueremo a lavorare – continua il leader di Impegno civico – per ridurre la dipendenza dell’Italia dal gas russo, perché questo significa aiutare le famiglie e le imprese e vuol dire ridurre i soldi che diamo a Putin per finanziare la guerra in Ucraina. Ed è anche per questo che serve un tetto massimo al prezzo del gas: la guerra in Ucraina scatenata da Putin è alla base dell’aumento dei costi dell’energia, il silenzio assordante della destra su questo argomento in Italia è veramente inquietante”. Adnkronos, ...

