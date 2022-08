Ultime Notizie – Covid oggi Sicilia, 2.082 nuovi casi e 20 morti: bollettino 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 2.082 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino Covid-19 della Regione di oggi, 18 agosto 2022. Registrati inoltre altri 20 morti: 3 della giornata di oggi e mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 102.387 (6.924 in meno rispetto a ieri), i ricoverati con sintomi sono 606, mentre si trovano in terapia intensiva 30 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 424 a Palermo, 386 a Catania, 387 a Messina, 117 a Ragusa, 222 a Trapani, 160 a Siracusa, 103 a Caltanissetta, 237 ad Agrigento e 46 a Enna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 2.082 icontagi da coronavirus insecondo il-19 della Regione di, 182022. Registrati inoltre altri 20: 3 della giornata die mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 102.387 (6.924 in meno rispetto a ieri), i ricoverati con sintomi sono 606, mentre si trovano in terapia intensiva 30 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei: 424 a Palermo, 386 a Catania, 387 a Messina, 117 a Ragusa, 222 a Trapani, 160 a Siracusa, 103 a Caltanissetta, 237 ad Agrigento e 46 a Enna. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

