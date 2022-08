Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 717 contagi e 4 morti: bollettino 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 717 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 4 morti. 663 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3074 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( + 1 ) mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 127 ( – 5 ) e 16.169 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 1324 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 89 anni, residente nella provincia di Nuoro; una donna di 85 anni e due uomini di 89 e 94, residenti nella provincia del Sud Sardegna. Lo rende noto la Regione Sardegna Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 717 i nuovidainsecondo ildi, 18. Si registrano inoltre altri 4. 663 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3074 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( + 1 ) mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 127 ( – 5 ) e 16.169 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 1324 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 89 anni, residente nella provincia di Nuoro; una donna di 85 anni e due uomini di 89 e 94, residenti nella provincia del Sud. Lo rende noto la RegioneAdnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

