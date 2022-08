Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 3.029 contagi e 16 morti: bollettino 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 3.029 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 16 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 21.769 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,9%. In totale 42.014 decessi da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 20 persone, 7 meno di ieri. Diminuiscono i pazienti anche nei reparti Covid ordinari: oggi 884 (-7). Nel Milanese i nuovi casi sono 808, di cui 303 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+445), Varese (+266), Bergamo (+265), Monza e Brianza (+231), Mantova (+205), Pavia (+175), Cremona (+169) e Como (+164). Incremento a due cifre negli altri territori della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 3.029 i nuovida coronavirus182022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 16 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 21.769 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,9%. In totale 42.014 decessi da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 20 persone, 7 meno di ieri. Diminuiscono i pazienti anche nei repartiordinari:884 (-7). Nel Milanese i nuovi casi sono 808, di cui 303 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia (+445), Varese (+266), Bergamo (+265), Monza e Brianza (+231), Mantova (+205), Pavia (+175), Cremona (+169) e Como (+164). Incremento a due cifre negli altri territori della ...

